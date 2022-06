Gemeinsame Finanzierung : Wem soll das Haus gehören?

Liebe Paare mit anderthalb Einkommen und zwei Kindern! Mögen Sie jüngst zu Pfingsten nicht wie Bolle nach Pankow gereist sein, sondern Ihre privaten Finanzen auf Vordermann gebracht haben: Güterstand, Haushaltskasse und Testament! Dann können Sie sich jetzt in aller Ruhe um Ihr künftiges Zuhause kümmern. Sollten Sie noch nicht so weit sein, dann studieren Sie bitte den in der letzten Kolumne angekündigten Fall, in dem sich ein „ganzer“ Ingenieur und eine „halbe“ Lehrerin mit zwei Kindern um die Finanzierung ihres Eigenheims bemühen.

Volker Looman Freier Autor in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Bestimmt haben Sie nicht vergessen, dass diese Projekte mehr sind als die Jagd nach günstigen Krediten. In meinen Augen bestehen solche Vorhaben aus fünf Bausteinen. Erstens: Wie sieht der optimale Güterstand aus? Zweitens: Wie soll das Eigenheim bezahlt werden? Drittens: Wie wird die Haushaltskasse geführt? Viertens: Wie sehen die Testamente aus? Fünftens: Wie steht es um die Absicherung der Hinterbliebenen, wenn ein Ehepartner stirbt? Daran mögen Sie erkennen, dass der richtige Umgang mit dem lieben Geld harte Kost ist, vor allem bei der Aufnahme von Krediten.