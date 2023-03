Aktualisiert am

Auch auf die Größe kommt es an: Photovoltaikanlage ist auf dem Dach eines Einfamilienhauses. Bild: Picture Alliance

Liebe Eigenheimer! Ich würde Ihnen gerne mal aufs Dach steigen, allerdings nicht so, wie Sie sich das vermutlich vorstellen. Ich will Sie weder tadeln noch zurückweisen, sondern möchte mit Ihnen einfach mal darüber reden, was Sie von einer Photovoltaikanlage halten. Oder ist es Ihnen egal, woher der Strom kommt, weil er letzten Endes aus der Steckdose kommt?

Ich will aus meinem Herzen keine Mördergrube machen. Mir ist die „Verspargelung“ schönster Landstriche mit Windrädern ein gewaltiger Dorn im Auge, und es gibt schönere Anblicke als Solarmodule auf dem Dach eines Einfamilienhauses. Doch die Rentabilität kleiner Photovoltaikanlagen ist sehr hoch.