Kinder verändern alles: Auch deshalb sollte ein Kinderwunsch in der Anlageplanung berücksichtigt werden. Bild: DEEPOL by plainpicture/Julia Sjöberg

Werte ledige Anleger! Mich hat in der vergangenen Woche ein Anwalt aus der Mitte dieser Republik um Rat gefragt. Er sei 40 Jahre alt und habe in den zurückliegenden Jahren geackert wie ein Berserker. Das sei nicht immer schön gewesen, wusste der Advokat zu berichten, habe sich jedoch in finanzieller Hinsicht schwer gelohnt.

Volker Looman Freier Autor in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Er sei Sozius in einer angesehenen Kanzlei, und der Anteil im Wert von etwa 300.000 Euro sei bezahlt. Genauso sei das Eigenheim, das er sich gebaut hat, seit Anfang des Jahres schuldenfrei und rund 800.000 Euro wert. Und in das Versorgungswerk seien bisher 200.000 Euro geflossen, sodass der Grundstein für die Rente gelegt sei.