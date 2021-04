Großes Haus, kleine Rente : Ein Eigenheim allein ist noch keine Altersvorsorge

Viele junge Familien sind nicht in der Lage, ein Eigenheim zu kaufen und zugleich in die private Altersvorsorge zu investieren. Sie müssen Prioritäten setzen, früh planen – und genau rechnen.

Heute will ich mit Ihnen, liebe Leser, werte Mieter, nicht zum fünfundfünfzigsten Mal die nervige Frage erörtern, ob Eigenheime vorteilhafte Investitionen sind. Der eine möchte es, die andere will es nicht, und alle biegen das Eisen so lange, bis die Form passt. Daran will ich mich nicht beteiligen. Erstens steht mir das nicht zu, und zweitens würde ich mir die Finger verbrennen. Stattdessen möchte ich mit Ihnen, wenn Sie zwischen 30 und 40 Jahre alt und voller Optimismus sind, über den Spagat zwischen Eigenheim und Altersrente reden, weil ich den Eindruck habe, dass in den letzten 20 Jahre einige Dinge aus dem Ruder gelaufen sind und Sie finanziell Kopf und Kragen riskieren, wenn Sie nicht auf der Hut sind.

Ich habe den Eindruck, dass junge Paare mit anderthalb Gehältern und zweieinhalb Kindern in der Regel nicht mehr in der Lage sind, ein Eigenheim in der Stadt zu bezahlen und eine Zusatzrente für den Ruhestand aufzubauen. Die Preise für Häuser und Wohnungen sind explodiert, und die Renten sind implodiert, wenn ich das so ausdrücken darf, und ich gehe davon aus, dass Ihnen die Gefahren dieser Schere bewusst sind. Sollte das wider Erwarten nicht der Fall sein, dann lesen Sie sich bitte den heutigen Fall nicht nur einmal, sondern dreimal durch.