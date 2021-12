Richtig vererben : Viel Geld auf einmal ist schlecht für junge Leute

Liebe Großeltern, werte Eltern! Ich bin vor einigen Wochen von einem Großvater angesprochen worden, ob ich ihm bei der Geldanlage für seine Enkel helfen könne. Der achtzigjährige Gentleman hat (s)ein Ferienhaus im Allgäu verkauft. Nun sitzt der alte Herr auf einer Million, und die Hausbank knöpft ihm Strafzinsen von einem halben Prozent pro Jahr ab. Die 13 Euro und 70 Cent pro Tag gehen, das werden Sie verstehen, dem sparsamen Privatier gewaltig aufs Gemüt, sodass er das Geld seinen fünf Enkeln schenken will. Ich fand die Idee, jedem Spross mal eben 200.000 Euro in die Hand zu drücken, alles anderes als prickelnd, woraufhin sich der reiche Großvater nach einem anderen Gesprächspartner umgesehen hat. Was hat zu der „Dissonanz“ geführt?

Die Antwort ist ganz einfach. Die fünf Enkel sind 24, 22 und 20 und zwei von ihnen 18 Jahre alt. Der Großvater wollte fünf Depots eröffnen und auf jedes Konto ein Fünftel seiner Beute überweisen. Neugierig, wie ich zuweilen bin, habe ich mich nach den Motiven erkundigt. Sie wissen ja, liebe Leser, dass es immer einen Grund gibt, der gut aussieht, und einen Grund, welcher der wahre Antreiber ist. So war es auch im vorliegenden Fall. Der Großvater schilderte mir in bewegten Worten, wie wichtig es sei, die Jugend zu unterstützen, und dass es doch eine feine Sache sei, sein Vermögen mit warmer Hand weiterzureichen. Das sehe ich genauso, doch je „aufgeregter“ solche Vorträge sind, desto mehr interessieren mich die wahren Gründe der Freizügigkeit. Hier ist es „Rache“ an den Kindern. Der Sohn ist geschieden, die Tochter lebt in Trennung, und beide Kinder haben neue Partner, die der Vater – mit Verlaub gesagt – nicht riechen kann. Daher will der Großvater wenigstens eine Million an den Kindern vorbeischleusen und den Enkeln schenken. Dagegen ist nichts einzuwenden, doch ich finde es „aus erzieherischen“ Gründen fragwürdig, jungen Leuten einfach 200.000 Euro in die Tasche zu stecken. Wenn auch Sie dieser Meinung sind, aber (zu) viel Geld auf dem Konto haben, dann schauen Sie sich doch bitte mal an, was ich mit dem Geld machen würde.