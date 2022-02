Guter Rat ist sein Geld wert : Finanzprodukte nur noch auf Rezept!

Nun wissen Sie es, liebe Leser: Finanzberatung auf Provisionsbasis sichert Wohlstand! Und sollten Sie schon wieder vergessen haben, was Ihnen der Präsident des Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute Michael Heinz am vergangenen Mittwoch in dieser Zeitung ins Stammbuch geschrieben hat, lesen Sie sich die mahnenden Worte bitte noch einmal in Ruhe durch. Die Versicherungsvertreter erfüllen demnach seit Jahr und Tag gewissenhaft und kompetent den sozialpolitischen Auftrag, die Bürger dieses Landes zu Wohlstand zu führen!

Volker Looman Freier Autor in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Ohne die provisionsgestützte Beratung hätte es Millionen von Baufinanzierungen nicht gegeben, wären Hunderttausende von Finanzierungen im klein- und mittelständischen Bereich nicht durchgeführt worden und hätten letztlich Millionen nicht die Altersvorsorge, die sie zur wohlhabendsten Rentnergeneration aller Zeiten in Deutschland macht. Folglich käme es ei­ner Bankrotterklärung mit unabsehbaren Folgen für Staat und Gesellschaft gleich, dieses erfolgreiche System abzuschaffen. Es wird Sie nicht wundern, dass ich diese Meinung nicht teile.