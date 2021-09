Kosten bei Geldanlagen : Brauchen Sie wirklich einen Vermögensverwalter?

In der vergangenen Woche ist mal wieder ein „netter Fall“ auf meinem Schreibtisch gelandet. Da hat mir ein 63 Jahre alter Anleger aus dem Schwäbischen geschrieben, ich müsse ihn unbedingt bei der finanziellen Gestaltung seines Ruhestandes unterstützen. Höflich wie ich bin, habe ich zum Telefonhörer gegriffen, um mich nach den Ursachen für den „Hilferuf“ zu erkundigen. Der angestellte Arzt hat weder Frau(en) noch Kind(er). Stattdessen hat er mithilfe von zwei Vermögensverwaltern etwa 950.000 Euro in einem Aktiendepot angesammelt.

Was müssen Sie noch wissen? Ach ja, der Mann wohnt in einer lastenfreien Eigentumswohnung, die rund 500.000 Euro wert ist. Und er würde eine lebenslange Rente von 2000 Euro bekommen, wenn er den Kittel morgen an den Nagel hängt. Das sei ihm aber zu wenig, erzählte mir der Mediziner, er brauche schon 5000 Euro im Monat, wisse aber halt nicht, wie er das Geld auftreiben solle. Was sagen Sie dazu, liebe Leser? Bitte zerbrechen Sie sich jetzt nicht den Kopf, ob monatliche Renten von 5000 Euro „notwendig“ oder „übertrieben“ sind, sondern liefern Sie sachdienliche Hinweise, wie dem Mann geholfen werden kann.