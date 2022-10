Tipps zum Vermögenserhalt : Gegen Inflation und Steuern ist kein Kraut gewachsen

Ich muss Sie heute mit einem Thema konfrontieren, das Ihnen überhaupt nicht schmecken wird. Sie können den Wert des Vermögens, das Sie in den letzten Jahren aufgebaut oder geerbt haben, mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht erhalten. Sie werden einen Teil des Vermögens verlieren, weil die Inflation und die Steuern höher als die Erträge und die Zinsen sind. Gegen dieses Ungleichgewicht ist nach meiner Einschätzung kein Kraut gewachsen, und wenn Sie das genauso sehen, dann wird es vorteilhaft sein, die Sache gelassen zu ertragen. Dafür sind wir Menschen freilich nicht geschaffen. Teils möchten wir bewahren, teils wollen wir mehr, aber Abgeben und Verlieren sind nicht vorgesehen.

Nehmen Sie ein Paar, das zweimal 55 Jahre alt ist, in einem schuldenfreien Eigenheim lebt und 500.000 Euro auf der hohen Kante hat. Die Herrschaften könnten sich freuen, gesund zu sein, Geld zu verdienen und ein Dach über dem Kopf zu haben. Ich vermute aber, dass diese Dinge so selbstverständlich sind, dass ihnen keine Beachtung mehr geschenkt wird. Stattdessen treibt die Leute mit hoher Wahrscheinlichkeit die Sorge um, was aus der halben Million werden wird. Ich glaube nicht, dass die Inflation dauerhaft 8 bis 10 Prozent betragen wird. Stattdessen vermute ich, dass die Geldentwertung in Zukunft bei 3 bis 4 Prozent pro Jahr liegen wird. Einigen wir uns auf die Mitte von 3,5 Prozent, um mit dem Rechnen beginnen zu können!