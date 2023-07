Grüß Gott, liebe Leser, geschätzte Millionäre, werte Realitätenbesitzer! Heute hab ich ein echtes Schmankerl für Sie, wie man in Bayern umschreibt, was in Preußen eine Leckerei ist. Es geht um ein Haus im Umland von München, den genauen Standort kann und will ich Ihnen nicht verraten. Der Grund ist etwa 3000 Quadratmeter groß, das Haus rund 250 Quadratmeter klein, das Eigenheim vier Millionen Euro wert. Dafür bekäme man in der Lausitz ein halbes Rittergut, sodass wir von einer wahren Preziose sprechen können.

Volker Looman Freier Autor in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Eigentümer ist ein 80 Jahre junger Gentleman, und Mitbewohnerin ist die 70 Jahre alte Ehefrau. Der Bund ist für die beiden Herrschaften der zweite Durchgang. Der Mann hat zwei Kinder aus erster Ehe, die Frau hat weder Söhne noch Töchter, aber ein Depot im Wert von 700.000 Euro. Was müssen Sie noch wissen, um die (wahre) Dramatik des heutigen Falls zu durchdringen? Ach ja, genau, der Mann bezieht eine Minirente von 2000 Euro im Monat, und die Frau steuert zum Überleben des Paares monatlich 6000 Euro aus ihrem Vermögen bei. Dafür genießt sie bei Föhn den mietfreien Blick auf die Berge und wird zu gegebener Zeit das Haus erben. Wie beurteilen Sie diese Aussichten, liebe Leser, sind das angenehme oder eher triste Perspektiven? Bitte seien Sie mit schnellen Urteilen vorsichtig, weil der Teufel im Detail steckt, wenn ich das so sagen darf.