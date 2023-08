Testament planen : Wenn der Tod um die Ecke schaut

Ich habe Ihnen in den vergangenen Jahren zweimal die Frage gestellt, was Sie im Angesicht des Todes machen würden. Nun habe ich Anlass, Ihnen diese Frage zum dritten Mal zu stellen. Ich habe eine Dame kennengelernt, die 45 Jahre alt ist und vor wenigen Wochen die Diagnose erhalten hat, an Brustkrebs erkrankt zu sein. Die Ärzte wollten sich nicht festlegen, wie lange die Frau noch leben wird, doch das Ende scheint in Sicht zu sein. Was würden Sie tun, liebe Leser, wenn Sie heute Nachmittag erfahren, dass Ihr schönes Leben in Kürze zu Ende gehen wird?

Volker Looman Freier Autor in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Darf ich Sie bitten, Ihre wahren Gefühle bis Freitag dieser Woche mit Hilfe von Füller und Tinte zu Papier zu bringen? Dann hätten wir Klarheit, was Ihnen im Leben wirklich wichtig ist, und anschließend könnten Sie versuchen, den einen Traum oder anderen Wunsch noch zu verwirklichen.