Renten und Pensionen : Verborgene Schätze heben

In der vergangenen Woche habe ich Ihnen eine Privatbilanz vorgestellt, die den Kapitalwert gesetzlicher Renten enthielt. Ich war davon ausgegangen, dass Ihnen die Bilanzierung solcher Ansprüche vertraut ist. Da habe ich mich aber geirrt, wenn ich mir die Reaktionen auf den Artikel ansehe. Der Erste wusste mit dem Barwert überhaupt nichts anzufangen, die Zweite kritisierte, künftige Renten seien Luftschlösser, und der Dritte fragte nach dem Sinn und Zweck meiner Rechnung.

Was soll ich dazu sagen? In meinen Augen habe ich in den vergangenen Jahren alles zum Besten gegeben, doch offenbar höhlt nur steter Tropfen den Stein. Daher will ich Ihnen zeigen, dass Sie sich um viel Geld bringen, wenn Sie auf die Kapitalisierung verborgener Schätze verzichten.