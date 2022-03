Privatvermögen : Gute Schulden, schlechte Schulden

Hand aufs Herz, liebe Leser, wie stehen Sie zu Schulden? Sind Sie der Ansicht, rote Zahlen seien Teufelszeug, oder vertreten Sie eher die Meinung, es komme darauf an, was mit Krediten bezahlt wird? Es wird Sie nicht wundern, dass ich mich zur zweiten Kategorie zähle. Nach meinem Empfinden sind Schulden eine Frage des Blickwinkels, und ich bin gespannt, was Sie zu folgendem Fall sagen werden. In der vergangenen Woche hatte ich Ihnen einen Anleger mit einem Vermögen von siebeneinhalb Millionen Euro vorgestellt. Das hat die üblichen Kritiker auf den Plan gerufen, ob es nicht auch etwas kleiner gehe, weil die Umrechnung auf die eigenen Verhältnisse so schwierig sei. Jawohl, es geht, liebe Neider! Der heutige Protagonist bringt ein Fünftel auf die Waage, und wichtig ist die Tatsache, dass Schulden vorhanden sind.

Das Vermögen des 50 Jahre alten Anlegers besteht aus sieben Positionen. Das Guthaben auf dem Girokonto beträgt 200.000 Euro. Der Rückkaufswert der Kapitalversicherung liegt bei 80.000 Euro. Die Anleihen haben einen Wert von 100.000 Euro. Die erworbene Monatsrente, nicht die künftige Zahlung, beträgt 2000 Euro. Das entspricht einem Kapitalwert von 320.000 Euro, wenn die Rente vom 67. bis zum 90. Lebensjahr bezahlt und mit einem jährlichen Anlagezins von 2 Prozent diskontiert wird. Der Wert des Eigenheims ist auf 800.000 Euro gestiegen. Die Kurse der Aktien sind auf 300.000 Euro gesunken. Und die Restschuld des Annuitätendarlehens beträgt 250.000 Euro. Bitte überprüfen Sie, ob ich richtig gerechnet habe. Das Bruttovermögen beträgt 1.800.000 Euro, und das Nettovermögen liegt bei 1.550.000 Euro. Nun würde ich von Ihnen gerne wissen, was Sie von den Schulden halten, die jährlich 1 Prozent kosten.