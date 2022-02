Vorschläge zur Geldanlage : Ist der Robo-Advisor eine gute Wahl?

Mir wird zurzeit oft die Frage gestellt, wie das „richtige Gift“ gegen Negativzinsen aussieht. Gelegentlich liefern die „Ratlosen“ sogar Vorschläge mit. Kann das Geld auf viele Banken verteilt werden? Muss das Kapital in Indexfonds angelegt werden? Oder soll das Vermögen einem Roboter anvertraut werden? Ich könnte mir das Leben einfach machen und den Absendern – vielleicht auch Ihnen – kurz und bündig sagen, dass ich von diesen Vorschlägen nichts halte. So einfach will ich es mir aber nicht machen, weil ich den Verdacht habe, dass viele Anleger gar nicht verstehen, was Indexfonds sind und wie Robo-Advising funktioniert. Nein, hier und da scheint es noch schlimmer zu sein, weil hinter den Offerten „neue“ Formen der Geldanlage vermutet werden, Das ist aber nicht der Fall, und aus diesem Grund möchte ich Ihnen im Detail schildern, warum die neuen Kleider des Kaisers in Wahrheit alte Klamotten sind.

Robo-Advising sind Investitionen in Anleihen und Aktien und deren Verwaltung durch einen Roboter. Sie erzählen am heimischen Computer einem Rechner in der Ferne, dass Sie beispielsweise 100.000 Euro anlegen wollen. Das Gerät stellt Ihnen einige Fragen, was Sie mit dem Geld vorhaben und wie Ihre persönliche Risikoneigung aussieht. Danach spuckt der Roboter einen Vorschlag aus, wie viel Geld in Anleihen, Aktien und Gold angelegt werden soll. Außerdem erhalten Sie eine Liste der Indexfonds, in welche das Kapital investiert werden soll, und wenn Sie mit dem Vorschlag einverstanden sind, dann werden Sie aufgefordert, ein Depot zu eröffnen, frei nach dem Motto: Kommen Sie, lieber Anleger, ich vermehre Ihr liebes Geld, und bei mir bezahlen Sie auch keine Strafzinsen!