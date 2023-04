Liebe Noch-nicht-Millionäre! Ich weiß nicht, ob Sie sich an meine Kolumne vom 3. April 1999 erinnern. Vor genau 24 Jahren habe ich Ihnen geschildert, wie steinig der Weg zur ersten Million ist. Woran sich mit hoher Wahrscheinlichkeit nur wenige von Ihnen erinnern werden, ist die „legendäre“ Schlagzeile über diesem Artikel: 3140 DM im Jahr sparen und in 17 Jahren Millionär! Das war die Lachnummer der Saison, weil es natürlich „3140 DM im Monat“ hätte heißen müssen. Oder kannten Sie vor 24 Jahren einen Sparvertrag mit einer jährlichen Verzinsung von 29 Prozent?

Der kleine Fehlerteufel hat in Fachkreisen für große Erheiterung gesorgt, und ich möchte Ihnen in der heutigen Kolumne keine Richtigstellung nachliefern. Stattdessen will ich mit Ihnen darüber reden, wie teuer der Aufstieg in die Liga der kleinen Millionäre in Zukunft sein wird, weil sich im neuen Jahrtausend doch viele Dinge geändert haben. Interessiert? Dann schauen Sie sich bitte die aktuellen Zahlen an, die meine professorale Gefährtin aus dem Holsteinischen dreimal auf Plausibilität und Richtigkeit geprüft hat.