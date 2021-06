Kaufen oder mieten? : Ehestreit ums Eigenheim

Ich habe mir lang überlegt, ob ich Ihnen diese Geschichte erzählen soll, da ich der Meinung bin, dass Streitereien über Geld nicht in die Zeitung gehören. Nun habe ich mir aber einen Ruck gegeben, Ihnen die Sache doch zu schildern, weil ich die Hoffnung habe, die eine oder andere Ehe zu retten. Ja, ganz richtig, heute geht’s um Geld und Ehe, um Haus und Garten, um es auf den Punkt zu bringen, und da kann die Liebe schon mal auf der Strecke bleiben. Ich bin kein Therapeut, und ich habe auch nicht die Absicht, in dieses Metier einzusteigen, doch ich erlebe immer wieder, dass sich Ehepaare in die Haare bekommen, weil es vordergründig ums liebe Geld, in Wahrheit aber um Ansehen, Freiheit und Macht geht. Neugierig? Dann machen Sie es sich bequem und „genießen“ den heutigen Fall.

Ein Ehepaar zählt 80 Jahre. Der Mann ist 42 Jahre alt und „ganzer“ Assistenzarzt an einer Klinik im Hessischen. Die Frau ist 38 Jahre jung und „halbe“ Lehrerin an einer Oberschule im Pfälzischen, weil sie sich entschieden hat, ihre beiden Kinder nicht von Tagesmüttern betreuen zu lassen. Der Mediziner verdient im Jahr brutto 84.000 Euro, und die Frau bezieht ein Bruttogehalt von 36.000 Euro im Jahr. Das sind insgesamt 10.000 Euro im Monat, und von dieser Summe bleiben nach Abzug aller Sozialabgaben und Steuern rund 6500 Euro übrig. Außerdem sollten Sie wissen, dass das Ehepaar zwar Ersparnisse von 200.000 Euro besitzt, sich aber seit zwei Jahren in den Haaren liegt, ob der Kauf eines Eigenheims „machbar“ ist oder nicht. Die Lehrerin möchte um jeden Preis, der Arzt will auf gar keinen Fall, und das sind beste Voraussetzungen für dicke Luft in Bett und Wohnung, wenn ich das in dieser Deutlichkeit ausdrücken darf.