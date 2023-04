Liebe Apotheker, werte Ärzte! Sollten auch Sie zu den Kritikern gehören, welche der Meinung sind, ich hätte nichts Neues zu bieten, sondern würde nur noch alte Kamellen aufwärmen, dann muss ich Ihnen zum Teil recht geben. Ich habe Ihnen in den letzten 24 Jahren (fast) alles erzählt, was es über die sinnvolle Gestaltung des Privatvermögens zu sagen gibt. Trotzdem werde ich mit dieser Kolumne nicht aufhören. Erstens gibt es junge Leser, die meine Artikel erst seit Monaten lesen, und zweitens gibt es alte Hasen, die zur Vergesslichkeit neigen, wenn ich das so ausdrücken darf. Darf ich Ihnen die zweite Behauptung an einem Beispiel verdeutlichen?

Ich habe Ihnen vor sieben Jahren am Beispiel einer Bank aus Frankfurt geschildert, was Ihnen droht, wenn Sie dem Lockruf erliegen, Ihre schönen Wertpapiere zu übertragen, weil es dafür Bares auf die Hand gibt. Nun werden Sie, liebe Apotheker, verehrte Ärztinnen, von Ihrer werten Standesbank umgarnt. Sie bietet Ihnen eine Prämie von 0,5 Prozent an, wenn Sie in den nächsten Tagen mindestens 25.000 Euro auf ein Depot dieser Bank einzahlen.