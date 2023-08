Aktualisiert am

Werte „ungleiche“ Paare! In der letzten Woche habe ich Ihnen eine „arme“ Anwältin und einen „reichen“ Zahnarzt vorgestellt. Die Frau besitzt ein Vermögen von 785.000 Euro und Schulden von 200.000 Euro. Der Mann verfügt über Anlagen von 5.215.000 Euro und Verbindlichkeiten von 1.200.000 Euro. Sollten auch Sie zu den (un-)glücklichen Paaren gehören, die in derartigen Verhältnissen leben, dann würde mich interessieren, ob Sie erste Entscheidungen getroffen haben, wie es in Zukunft weitergehen soll.

Die wichtigsten Fragen habe ich Ihnen ins Stammbuch geschrieben. Möchten Sie die finanzielle „Unwucht“ beheben? Sind Sie mit der Struktur des Vermögens zufrieden? Oder sollen die beiden Töpfe getrennt werden? Wie möchten Sie die Überschüsse der nächsten Jahre anlegen – wollen Sie eher die Schulden abbauen oder lieber das Vermögen ausbauen? Und wie sieht es mit den Testamenten aus, haben Sie (endlich) zu Papier gebracht, was mit Ihren diversen Preziosen geschehen soll, wenn Sie morgen Abend um 23 Uhr verblichen sein werden? Mir ist bewusst, dass alle Fragen – wie immer – zur Unzeit kommen, doch wichtige Pendenzen, wie schwebende und unerledigte Angelegenheiten in der Schweiz heißen, sollten nicht auf die lange Bank geschoben werden. Sonst kann es teuer und ungemütlich werden.