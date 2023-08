Lieben auch Sie jiddischen Humor? Dann kennen Sie bestimmt meinen Lieblingswitz, am besten erzählt von Fritz Muliar, dem genialen Schauspieler aus Wien. Der älteste Sohn von Grün hat sich taufen lassen, um eine Katholische heiraten zu dürfen. Weil einem frommen Juden nichts Schlimmeres passieren kann, sperrt sich der Vater in sein Haus ein und versinkt in tiefe Depressionen. Da klopft Gott an die Tür und fragt: „Warum weinst Du, lieber Grün, was ist los?“ Der verzweifelte Mann antwortet: „Mein Sohn hat sich taufen lassen, das ist doch zum Heulen!“ Da versucht Gott ihn zu trösten: „Ach Grün, meiner doch auch!“ Das veranlasst den Vater zu der Frage, was er nun machen solle, und Gott gibt ihm den weisen Rat: „Na, mach’s wie ich – schreib‘ ein neues Testament!“

Ich weiß ja nicht, liebe Leser, wie es bei Ihnen zu Hause im Moment so aussieht, wo Sie möglicherweise der Schuh drückt oder der Zwirn sticht. Doch wenn Sie noch kein Testament haben, dann wird’s eben höchste Zeit, zu Füller und Papier zu greifen. Und wenn Sie den Eindruck haben, dass nicht mehr alles zum Besten steht, dann sollten Sie das alte Testament aus der Schublade holen, so wie zum Beispiel in folgendem Fall. Da geht’s um einen liebenswürdigen Herrn aus dem Rheinischen, der sich mit seinen 80 Jahren allerbester Gesundheit erfreut. Er ist in zweiter Ehe mit einer Frau verheiratet, die 20 Jahre jünger ist, und bestimmt haben Sie genügend Phantasie, um sich vorstellen zu können, dass das nicht (mehr) die allerbesten Voraussetzungen für ein harmonisches Eheleben unter einem Dach sind.