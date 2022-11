Schutz gegen die Inflation : Der finanzielle Ruhestand kostet Geld und Nerven

Aktualisiert am

Den Ruhestand genießen wird in Zeiten hoher Inflation schwieriger: Denn die Teuerung frisst das Vermögen auf. Bild: SVEN SIMON

Die Inflation ist jedermanns Feind, doch die Art, wie sie bekämpft wird, ist Ihre persönliche Sache. Die hängt in hohem Maße von den Umständen ab, in denen die einzelnen Anleger stecken. Die jungen Leute können der Inflation mithilfe von guter Ausbildung, gesunder Zuversicht und steigendem Einkommen zu Leibe rücken. In der Mitte des Lebens besteht die Möglichkeit, den Schwund des Geldes durch die Mischung des Vermögens zu minimieren.

Volker Looman Freier Autor in der Wirtschaft.

Schwierig wird es für Senioren mit kleinen Renten und geringem Vermögen. Sie werden zweimal zur Ader gelassen. Zuerst müssen sie ihre Sparschweine schlachten, um über die Runden zu kommen, und dann müssen sie auch noch den Gürtel besonders eng schnüren, weil die Inflation die Entnahmen schmälert. Darf ich Ihnen die schwierige Lage dieser Menschen an einem Beispiel verdeutlichen?