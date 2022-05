Vermögensanlage : Bei Aktien hilft nur der tiefe Sprung ins kalte Wasser

Eine erfolgreiche Anlage ist nichts für Angsthasen. Denn wer Dividendentitel nur in Raten kauft, zahlt in der Regel drauf. Es ist sinnvoll, sein Geld auf einen Schlag anzulegen.

Die Würfel sind gefallen. Sie haben sich nach langem Zaudern entschlossen, einen größeren Betrag in Aktien anzulegen. Nun melden sich in Ihnen aber Dämonen zu Wort und führen wilde Veitstänze auf. Der erste Bedenkenträger brüllt Sie an, Sie seien des Wahnsinns fette Beute, Ihr schönes Erbe in 13 Unternehmen zu investieren, das sei doch Verrat der Ahnen.

Volker Looman Freier Autor in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Der zweite Dämon ist ein pfiffiges Kerlchen und lacht Ihnen frech ins Gesicht, Sie hätten wohl nicht alle Tassen im Schrank, bei diesen Preisen noch Aktien zu kaufen, das müsse doch ins Verderben führen. Das sieht die dritte Fratze genauso. Er erinnert Sie mit weicher Stimme an den Ausbruch von Corona und die Tatsache, dass die Kurse um 35 Prozent einbrachen. Dann zeigt er Ihnen schreckliche Bilder aus der Ukraine und weist Sie darauf hin, der Krieg habe die Aktien um 20 Prozent nach unten gezogen. Schließlich malt er Ihnen in düsteren Farben aus, beim nächsten „Unglück“ würden alle Dämme brechen, da würden die Aktienkurse um mindestens 63 Prozent nachgeben.