Sagen Sie mal, meine Damen, gehören auch Sie zu den armen Seelen, die sich nicht nur mit einem alten Ehemann, sondern auch noch mit einem betagten Haus herumschlagen müssen? Haben auch Sie, meine Herren, bitte machen Sie sich jetzt bloß nicht aus dem Staub, bröckelnden Putz geerbt? Das kann Ihr schönes Elternhaus sein, das in die Jahre gekommen ist. Vielleicht besitzen Sie eine Wohnung, bei welcher der Nießbrauch erloschen ist? Was machen Sie mit den ollen Dingern? Werden Sie alles beim Alten belassen? Oder liebäugeln Sie mit dem Verkauf? Oder werden Sie mithilfe von Bargeld und Kredit renovieren?

Volker Looman Freier Autor in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Ich bin in den letzten Tagen von einem Landsmann aus dem Sächsischen angesprochen worden, er habe da mal eine Frage. Wie rentabel ist die Renovierung alter Gemäuer? Falls auch Sie vor ähnlichen Überlegungen stehen, dann will ich Ihnen schildern, wie ich versucht habe, diese knifflige Frage in den Griff zu bekommen. Sosehr die Antwort vom Fall abhängt, so gleich ist das Rechenschema.