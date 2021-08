Richtig anlegen : Einzeltitel oder Indexfonds – das ist hier die Frage

Hand aufs Herz, liebe Leser, wie halten Sie es mit dem Kauf von Aktien, nachdem Sie sich „schweren Herzens“ entschlossen haben, einen Teil des Vermögens an der Börse zu investieren? Ich musste diese Frage in der letzten Woche zwei Millionären stellen, und ich war verblüfft, mit welcher Vehemenz die beiden Herrschaften für den Kauf von Einzelwerten votierten, frei nach dem Motto: Indexfonds kommen mir nicht ins Haus!

Nun würde mich inter­essieren, wie Sie diese Aussage bewerten. Bevorzugen auch Sie einzelne Unternehmen wie Siemens oder Volkswagen? Oder kaufen Sie lieber Indexfonds, um die Aktien einer Branche oder eines Landes im Depot zu haben? Oder setzen Sie sich am liebsten zwischen die Stühle, weil der Kompromiss für Sie die ideale Anlageform ist? Bitte lassen Sie sich mit der Antwort ruhig Zeit, weil ich noch eine Frage loswerden muss: Warum wollen Sie überhaupt Geld in Aktien investieren, worin besteht für Sie der Sinn dieser Anlage? Mir ist natürlich bewusst, dass diese Grundsatzfrage „niederträchtig“ ist, doch wenn Sie nicht wissen, warum Sie das Geld an der Börse investieren, dann dürfen Sie sich nicht wundern, wenn Sie sich mit Aktien eine blutige Nase holen, und das muss ja nun wirklich nicht sein.