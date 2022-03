Anlageberatung : Wenn der Reichtum ratlos macht

Es ist wie in der Natur, liebe Millionäre: Wenn (zu)viel Geld aufs Konto fließt, gerät (fast) jedes Vermögen in Schieflage. Darf ich Ihnen diese Beobachtung an einem konkreten Fall schildern? Ein 62 Jahre alter Unternehmer aus dem Oldenburgischen hat vor zwei Jahren seinen Betrieb verkauft. Vor zwölf Monaten ist die letzte Rate überwiesen worden. Seitdem steht das Land im wahrsten Sinne des Wortes unter Wasser. Auf dem Girokonto türmen sich 5 Millionen Euro. Der Mann hat keine Ahnung, wie er sich gegen diese Flut zur Wehr setzen soll.

Die rote Hausbank bearbeitet den „ar­men Mann“ seit Monaten, ihr das Geld anzuvertrauen. Doch die Bemühungen liefen ins Leere. Nun hat die Sparkasse die Nase voll und will dem Unternehmer a. D. von April an jährliche Strafzinsen von 25.000 Euro in Rechnung stellen. Das ist kein Scherz: Diese Androhung hat den Un­ternehmer veranlasst, das Geld „mal eben schnell“ auf fünf Banken und Vermögensverwalter zu verteilen. Er hat jedem der fünf eine Million überwiesen mit dem Auftrag, aus dem Geld „das Beste“ zu machen, wenn ich das so ausdrücken darf. Nun würde ich gern von Ihnen wissen, was Sie von dieser „Rettungsaktion“ halten. Wenn Ihnen die Summe zu hoch ist, dann stellen Sie sich vor, vor einem halben Jahr etwa 500.000 Euro geerbt zu haben. Hätten Sie diesen „Schatz“ auch auf fünf Banken und Verwalter verteilt? Oder hätten Sie weitere 500.000 Euro aufgenommen und die ganze Million in eine Wohnung auf Norderney gesteckt?