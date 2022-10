Krisenzeiten : Die italienische Liebe für deutsche Ordnung

Buongiorno, cari amici, sono tornato, ich bin wieder im Lande. Die Radtour durch Italien war eine tolle Sache. Ich bin durch beeindruckende Landstriche gefahren. Ich habe die italienische Küche genossen. Und ich habe wahre Italiener kennengelernt. Kurzum: Es war eine herrliche Zeit. Trotzdem bin ich froh, wieder in Deutschland zu sein, und bin dankbar, in Berlin und Dresden leben zu dürfen.

Volker Looman Freier Autor in der Wirtschaft.

Mir ist bewusst, dass in diesem Land einige Dinge gewaltig aus dem Ruder gelaufen sind. Doch wenn Sie mal wieder richtig wütend über unser Land sind, dann empfehle ich Ihnen eine „Auszeit“ in Italien, natürlich nicht in Südtirol oder in der Toskana, sondern in Apulien, in der Basilikata, in Kalabrien oder auf Sizilien. Danach werden Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit dankbar sein, wieder über den Brenner zurückfahren zu dürfen, weil die Erzählung von Carlo Levi, dem berühmten Schriftsteller aus Turin, Christus sei nur bis Eboli gekommen, auch 77 Jahre nach ihrem Erscheinen nichts von ihrer Aktualität verloren hat. Der italienische Süden ist – mit Verlaub gesagt – ein paradiesischer Saustall.