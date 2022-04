Geldanlage : Hände weg von teuren Dachfonds!

Was sich die Fonds mancher genossenschaftlicher Banken zusammengezimmert haben, stellt das Unvermögen vieler Mitbewerber noch in den Schatten. Bild: Mauritius

Es ist erfreulich, meine Damen, dass Sie begeisterte Schnäppchenjägerinnen sind. Das entlastet den Geldbeutel. Genauso bin ich entzückt, meine Herren, dass Sie bei Aldi einkaufen. Was aber nützt eheliche Vernunft, wenn Sie Ihr gutes Geld beim Kauf von Dachfonds und Rentenversicherungen mit beiden Händen zum Fenster hinauswerfen? Sie sind die perfekte Geldvernichtung, und wenn Sie mir das nicht glauben, dann bitte ich Sie, sich den heutigen Fall in aller Ruhe zu Gemüte zu führen. Anschließend gehen Sie – vielleicht mit etwas Baldrian an der Frau oder ein paar Herztropfen am Mann – an den Tresor und sehen nach, ob auch Sie solche Verträge im Depot haben. Einverstanden?

Eine 60 Jahre junge Dame hat die Erbschaft ihrer Eltern, ungefähr 450.000 Euro, ihrer Volksbank anvertraut. Das Institut hat das Geld in das R+V Investmentkonzept Duo Invest angelegt. Hinter dem kryptischen Namen verbergen sich ein Mischfonds der Union Investment Privatfonds GmbH aus Frankfurt und eine Rentenversicherung der R+V Versicherung AG zu Wiesbaden. Damit nutze die Anlegerin die Möglichkeiten, so schwärmen die Genossen aus dem Hessischen, welche aktive und chancenorientierte Strategien böten, und gleichzeitig würden alle Vorteile einer Rentenversicherung genutzt. Das klingt doch edel, hilfreich und gut – oder haben Sie dazu eine andere Meinung?