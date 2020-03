Virus-Pandemie : Asiens Aktienkurse taumeln weiter abwärts

Die Börsen in Asien stürzen weiter ab. In einer Dringlichkeitssitzung wollen die japanische Regierung, die Bank von Japan und die Finanzdienstleistungsaufsicht nun über die Lage beraten.

Der Abwärtstaumel an den Börsen dauerte am Freitag in Asien an. In Tokio verlor der Nikkei-Index im Vormittagshandel zeitweise 10 Prozent und rutschte unter die Marke von 17.000 Punkten. Einen stärkeren Tagesverlust hatte der japanische Aktienindex zuletzt im April 1990 vor dem Zusammenbruch der damaligen Aktienkursblase erlebt. In Südkorea verlor der Kospi-Index um 8 Prozent und löste eine kurze Handelspause aus. Von Sydney bis Singapur, von Taipeh bis Hongkong lagen die Kurse 5 bis 6 Prozent im Minus.

Patrick Welter Korrespondent für Wirtschaft und Politik in Japan mit Sitz in Tokio. F.A.Z.





In einer Dringlichkeitssitzung wollten die japanische Regierung, die Bank von Japan und die Finanzdienstleistungsaufsicht am Freitag über die Lage beraten. Die Bank von Japan entscheidet in der kommenden Woche regulär über die Geldpolitik und es ist unklar, ob sie vorab aktiv würde. In Südkoreas Hauptstadt Seoul erwägt die Notenbank nach eigenen Angaben eine Dringlichkeitssitzung.

Einbruch der Kurse in Europa und an der Wall Street

Während der südkoreanische Won gegenüber dem Dollar weiter deutlich an Boden verlor, wurde der japanische Yen wenig verändert um 105 Yen je Dollar gehandelt. Finanzminister Taro Aso erklärte vor Journalisten, trotz der starken Schwankungen am Aktienmarkt gebe es keine Notwendigkeit, sich über den Wechselkurs zu sorgen. Die Lage sei völlig anders als während der globalen Finanzkrise nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers vor einem Jahrzehnt. Die Märkte bräuchten ein wenig Zeit, um nach Lockerungsschritten der Zentralbanken ihre Ruhe wiederzufinden.

Die Anleger in Asien folgten dem Einbruch der Kurse in Europa und an der Wall Street vom Vortag. In Europa hatte der deutsche Dax 12,2 Prozent verloren. An der Wall Street war der Dow-Jones-Index um 10 Prozent abgerutscht und hatte das größte Tagesminus seit dem schwarzen Montag 1987 erlebt. Die Index-Futures in Europa und Amerika deuteten für Freitag auf weitere Kursverluste hin.

Zu den Kursstürzen am Donnerstag hatte die Entscheidung des amerikanischen Präsidenten Donald Trump beigetragen, die Einreise aus Kontinentaleuropa für 30 Tage zu unterbinden. Trump will so die Verbreitung des Coronavirus in den Vereinigten Staaten verlangsamen. Analysten in Asien nannten als Grund für den Kursrutsch am Freitag aber auch eine unzureichende Antwort der Europäischen Zentralbank auf die Virus-Pandemie. „Die Europäische Zentralbank ließ eine Krisenstimmung vermessen, was die Aktienindizes fallen lässt,“ kommentierte Shoji Hirakawa von Tokai Tokyo Research. Die EZB hatte weitere Anleihekäufe angekündigt, Präsidentin Christine Lagarde mit ihren Bemerkungen während der Pressekonferenz aber die Händler an den Finanzmärkten verwirrt.

Olympische Spiele sollen stattfinden

In Tokio kündigte Softbank Group, der japanische Technologie-Investor, kurz nach Aufnahme des Börsenhandels ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 500 Milliarden Yen (4,2 Milliarden Euro) oder 7 Prozent der ausstehenden Anteile an. Das stützte die Aktie ein wenig, doch am Vormittag lag der Kurs dennoch mit 7 Prozent im Minus. Der Aktienkurs von Softbank Group ist seit Februar um 35 Prozent gesunken.

Japans Ministerpräsident Shinzo Abe und der amerikanische Präsident Donald Trump telefonierten am Freitagmorgen japanischer Zeit. Dabei ging es unter anderem um die Coronavirus-Krise. Abe soll Trump um Zusammenarbeit gebeten haben, damit die Olympischen Spiele im Juli und August wie geplant in Tokio stattfinden können. Trump hatte am Vortag in Washington erklärt, es sei besser die Spiele um ein Jahr zu verschieben als sie ohne Zuschauer stattfinden zu lassen.