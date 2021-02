„Sad Chemical 4211“ ist ein ungewöhnlicher Name, aber solche Bezeichnungen finden sich auf der Online-Plattform Reddit häufiger. Unter seinem echten Namen tritt dort fast niemand auf, und wer etwas auf sich hält, legt sich einen Avatar zu – eine grafische Figur, die einen im Internet repräsentiert.

Um wen es sich bei Sad Chemical wirklich handelt, weiß auch die F.A.S. nicht. Er möchte anonym bleiben, hat der Redaktion aber auf Fragen per E-Mail geantwortet. Sad Chemical, der sagt, er sei Mitte 30, hat vor ein paar Tagen mit einem Reddit-Beitrag auf sich aufmerksam gemacht, der vielfach geteilt und kommentiert wurde. Darin beschreibt er in derben Worten, die sich an die ältere Generation richten, warum er Geld in Gamestop-Aktien investiert hat: „Ihr gebt uns keine faire Möglichkeit auf Rente, ihr gebt den vielen jungen Menschen in einer Jahrhundertkrise keinen fairen Rückhalt. Wir starten in ein Berufsleben, bei dem wir am Ende nix zurückkriegen, und ihr zieht gleichzeitig noch die Daumenschrauben an, wenn viele mit finanziellen Belastungen erstmalig in den Beruf starten. Und dann seid ihr Wichser noch wütend, wenn wir in Gamestop investieren, weil eure alten Freunde zu gierig geworden sind und wir jetzt gewinnen könnten.“

Fragt man Sad Chemical, woher diese Wut kommt, antwortet er: „Ich fühle mich von der Politik und den Medien hintergangen. Es ist fünf nach zwölf und wir haben entschieden, erst mal eine Runde Golf zu spielen. Wo ist die Antwort auf den demographischen Wandel? Wo ist ein gerechtes Rentensystem für alle Generationen?“

Wer nun denkt, Sad Chemical habe kein ausreichendes Einkommen, irrt. Er selbst sagt, er verdiene 11.5000 Euro im Jahr. Es klingt, als wolle er an seinen Gamestop-Aktien festhalten, komme, was wolle: „Ich halte. Ich werde nie aufhören zu halten. Und ich werde nachtanken. Einfach, weil ich es kann und weil jeder Cent, den ich in Gamestop stecke, irgendeinem Knaller da draußen Schnappatmung verpasst.“