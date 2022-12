Neue Umfrage : Viele deutsche Einzelhändler vom Weihnachtsgeschäft enttäuscht

Das Weihnachtsgeschäft verläuft für den Einzelhandel bislang eher enttäuschend. Nachdem es in den vergangenen Wochen an Fahrt gewonnen habe, sei es in der Woche vor dem vierten Advent wieder etwas schwächer gewesen, teilte der Handelsverband Deutschland (HDE) am Sonntag zu seiner einer aktuellen Trendumfrage unter 400 Unternehmen mit.

Nur ein Viertel der befragten Händler sei mit dem bisherigen Verlauf zufrieden. „Das Weihnachtsgeschäft hat in der abgelaufenen Woche an Schwung verloren. Die Entwicklung der Umsätze und Kundenfrequenzen blieb hinter den Erwartungen vieler Händlerinnen und Händler zurück“, erklärte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Viele Unternehmen würden nun ihre Hoffnungen auf die Woche vor den Festtagen und die traditionell wichtige Zeit zwischen den Jahren setzen. „Der Endspurt steht erst bevor“, betonte Genth. Laut der Umfrage sind nur 29 Prozent der befragten Händler mit der Umsatzentwicklung in der Woche vor dem vierten Advent zufrieden. Fast die Hälfte sei hingegen unzufrieden.

Insgesamt falle der Blick auf den bisherigen Verlauf des Weihnachtsgeschäfts durchwachsen aus, so der HDE. Nur bei einem Viertel der Unternehmen herrsche Zufriedenheit. Dies sei vor allem in den Bereichen Lebensmittel und Bekleidung sowie im Innenstadthandel und bei größeren Unternehmen der Fall. Allerdings sei branchenübergreifend rund die Hälfte der Befragten unzufrieden mit dem bisherigen Geschäftsverlauf.

„Das Weihnachtsgeschäft lief in diesem Jahr bislang nicht so gut wie von vielen Händlerinnen und Händlern erhofft und Höhepunkte blieben aus. Mit der andauernden Pandemie und den Auswirkungen der Energiekrise sind die Rahmenbedingungen extrem schwierig“, sagte Genth. Vielerorts seien die Kundenfrequenzen bisher zu schwach, um das Weihnachtsgeschäft ankurbeln zu können.

Für das Weihnachtsgeschäft in den Monaten November und Dezember erwartet der HDE im Einzelhandel einen Gesamtumsatz von mehr als 120 Milliarden Euro. Preisbereinigt entspricht dies im Vergleich zum Vorjahr einem Minus von vier Prozent. Auch der in den vergangenen beiden Jahren pandemiebedingt boomende Online-Handel schwächelt. Hier wird ein Rückgang der Umsätze um real 4,5 Prozent erwartet.