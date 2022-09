Bürogebäude : Ein eigener Arbeitsplatz ist Luxus

Für so manchen Anbieter von Gewerbeimmobilien dürfte es langsam eng werden. Auf dem wichtigsten Gewerbemarkt, dem Büromarkt, lässt sich das jetzt absehen. Wegen Stellenabbaus und häufigeren Arbeitens von zu Hause brauchen gerade deutsche Banken in Frankfurt spürbar weniger Bürofläche für ihre Mitarbeiter. Am augenfälligsten ist das bei der Commerzbank , aber auch Deutsche Bank und Deka ordnen ihre Standorte neu. Amerikanische Banken wie J.P. Morgan oder Bank of America da­gegen, die erst vor Kurzem neue Gebäude bezogen haben und von niedrigem Ni­veau weiter wachsen, halten an ihren angemieteten Etagen vorerst fest.

Am Jahresende zieht die Commerzbank aus dem Hochhaus „Galileo“ aus, das nur wenige Dutzend Meter von der Zen­trale entfernt liegt und der 2009 ge­kauften Dresdner Bank als Firmensitz diente. Mit dem „Galileo“ gibt die Commerzbank 36.000 Quadratmeter Bürofläche auf. Am Jahresende 2021 hatte die Commerzbank schon den ebenfalls in der Nachbarschaft zur Zentrale liegenden Fürstenhof verlassen und damit 14.000 Quadratmeter aufgegeben.