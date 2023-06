Viele Spätfolgen der Pandemie spielen im Leben im Moment eine stärkere Rolle, als man vielleicht annehmen sollte. Auch die Wirtschaft entwickelt sich keineswegs einfach so weiter wie vorher, als ob es nur eine lange Pause gegeben hätte. Die Europäische Zentralbank (EZB) verfolgt das im Moment sehr genau – weil sie sich davon auch Erkenntnisse darüber erhofft, wie es mit der Inflationsentwicklung nun weitergehen dürfte.

Eine Beobachtung dabei, die EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel jetzt in einer Rede „Die Risiken einer hartnäckigen Inflation“ in Luxemburg vorgetragen hat: Die Zahl der durchschnittlich von einem Arbeitnehmer gearbeiteten Stunden hat noch nicht wieder das Vor-Pandemie-Niveau erreicht. Sie ist zwar seit den düstersten Tagen der Lockdowns wieder deutlich gestiegen. Aber doch nicht wieder auf das alte Niveau.

In der Arbeitsstatistik lässt sich das klar ablesen (siehe Grafik): Wenn man die Zahl der im Euroraum je Arbeitnehmer geleisteten Arbeitsstunden Ende 2019 mit 100 indexiert, liegt der aktuelle Wert zwischen 95 und 100. „Dies hat zur Folge, dass trotz des starken Anstiegs der Beschäftigung um 3,1 Prozent die Gesamtzahl der geleisteten Arbeitsstunden im selben Zeitraum nur um 1,4 Prozent gestiegen ist“, sagte Schnabel.

Dafür gibt es offenbar mehrere Gründe. Eine Ursache jedenfalls scheint der Krankenstand in vielen Unternehmen zu sein, der auch nach dem Abebben der Pandemie weiterhin erhöht blieb. Die Zahlen schwanken zwar laufend, aber das Niveau scheint tendenziell gestiegen zu sein. Besonders hoch war die Zahl der Krankschreibungen zeitweise im vergangenen Winter. Da waren in Deutschland beispielsweise in der Spitze rund 8,5 Prozent aller gesetzlich versicherten Arbeitnehmer krankgeschrieben.

Das Phänomen „Hysterese“

Ökonomen nennen das Phänomen, das sie hinter dieser Beobachtung sehen, „Hysterese“. Es geht um eine Art Nachwirkung. Das Wort kommt von griechisch „hysteros“, „hinterher, später“ und beschreibt einen Zusammenhang, der aus der Physik entlehnt wurde: Ein System kehrt nach dem Abklingen eines Schocks nicht wieder in seinen Ausgangszustand zurück. Ein Kanal, wie eine solche Hysterese wirken kann: Die Menschen passen ihr Verhalten an einen Schock an – und über diese Verhaltensänderungen wirkt das dann weiter, auch wenn der ursächliche Schock nicht mehr besteht.

Am Arbeitsmarkt erklärt die sogenannte Hysterese-Hypothese, warum die Arbeitslosigkeit etwa nach einem Ölpreisschock zwar steigt, danach aber bei sinkenden Ölpreisen nicht entsprechend wieder zurückgeht. Leute, die ein paar Jahre arbeitslos waren, sind danach nicht wieder so leicht in den Arbeitsmarkt zu integrieren.

Berühmt geworden für die Beschreibung solcher Mechanismen ist die Studie „Die Arbeitslosen von Marienthal“ von Marie Jahoda und Paul Lazarsfeld aus den 1930er Jahren. Die Wissenschaftler untersuchten damals in einem ganzen Ort, in dem eine Fabrik geschlossen worden war, wie die Menschen durch die Arbeitslosigkeit ihr Verhalten veränderten. Eines ihrer bemerkenswerten Messergebnisse: Diejenigen, die ihre Arbeit verloren, fingen sogar an, langsamer zu gehen, weil sie mehr Zeit hatten, und brauchten für jeden Weg länger. Zugleich wurde beobachtet, dass manches nachlässige Verhalten, das Leute sich durch die Arbeitslosigkeit zulegten, die Chancen beim Bewerben später erschwerte. Das hieß: Arbeitslosigkeit der Vergangenheit begünstigte künftige Arbeitslosigkeit. Am wenigsten mit diesem Phänomen zu kämpfen hatten übrigens in dem Ort damals diejenigen, die das Ganze eher wie ein Spiel betrachteten.