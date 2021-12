F.A.Z.-Umfrage : Viel Zuversicht für das Aktienjahr 2022

Viele Aktienmärkte auf der Welt haben sich in diesem Jahr gut geschlagen und zum Teil sogar deutlich zugelegt – und dies trotz aller Widrigkeiten wie der nicht enden wollenden Pandemie, hoher Inflationsraten oder geopolitischer Gefahrenherde. Und obwohl etwa der Dax nach dem Rekord von 16.290 Punkten im November etwas gebremst wurde, haben er und andere Indizes weit mehr an Wert gewonnen, als es ihnen die meisten Marktexperten zugetraut hätten. Die belastenden Faktoren enden nicht mit dem Jahreswechsel. Zudem erhöht vor allem die stark mutierte Omikron-Virusvariante die Unsicherheit. Dennoch verheißt die Umfrage der F.A.Z., die es seit mehr als 20 Jahren gibt, viel Zuversicht.

Die in diesem Jahr befragten rund zwei Dutzend Kreditinstitute, Fondsgesellschaften und Versicherer trauen den Märkten auch im Jahr 2022 zum Teil deutliche Kursgewinne und abermals Rekorde zu. Bis zum Jahresende sagen diese Finanzinstitute dem Dax, gemessen am aktuellen Niveau, im Durchschnitt einen Anstieg von mehr als 8 Prozent auf 17.064 Punkte vorher. Für den Euro Stoxx 50 ergibt sich ein Plus von gut 7 Prozent. Ähnlich deutlich sehen die Finanzauguren den Composite Index der amerikanischen Technologiebörse Nasdaq steigen. Allein für den amerikanischen Dow Jones sagen sie ein magereres Plus von knapp 5 Prozent vorher. Das sind im Vergleich zu früheren Umfragen recht hohe Erwartungen – und dies trotz vieler deutlich gestiegener Kurse. Die fortgesetzte Erholung der Wirtschaft, ein solides Gewinnwachstum der Unternehmen und weiterhin niedrige Realzinsen sollten auch 2022 für eine freundliche Stimmung an den Aktienmärkten sorgen, sagt etwa Thomas Hempell, der das Marktresearch von Generali Investments leitet.