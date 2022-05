Versteckte Provisionen : Geld zurück aus Liechtenstein

Milliarden von Euro sind im Spiel. Deutsche Anleger können unter Umständen Geld aus Liechtenstein zurückbekommen, wenn sie dort mal ein Wertpapierdepot hatten – aber sie müssen sich ein bisschen beeilen.

Es geht um sogenannte „Kickback“-Zahlungen. Die funktionieren folgendermaßen: Fondsbesitzer zahlen eine Gebühr an die Gesellschaft, die ihren Fonds verwaltet und die zahlt einen Teil des Geldes zurück an die Depotbank. Jahrelang verschwiegen Banken und Fondsgesellschaften den Anlegern diese Zahlungen. Dabei beeinflusst das Geld möglicherweise die Beratung, denn die Bank hat durchaus einen Anreiz, Fonds mit besonders hohen Kickback-Zahlungen zu empfehlen – die andererseits für den Anleger eher teurer sind. Außerdem könnten Anleger mit der Bank über die Rückerstattung dieses Geldes verhandeln, wenn sie nur davon wissen. In Deutschland ist es inzwischen verboten, diese Praxis zu verschweigen. In Liechtenstein werden die Zahlungen „Retrozessionen“ genannt, und der Fürstliche Oberste Gerichtshof entschied im Jahr 2018, dass dieses Geld den Anlegern gehört. Und zwar rückwirkend, viele Jahre zurück.