Emotionen sind Gift. Die Ratio ist alles. Nach mehr als 17 Jahren Finanzjournalismus ist diesem Credo Dutzende Male gelauscht worden. Handelt vernünftig! Aber was heißt vernünftig, wie geht das, und wie sinnvoll ist das? Gerade hat ein Lottospieler in Schleswig-Holstein zehn Euro in der Eurojackpot-Lotterie eingesetzt. War das vernünftig? Bei einer Chance je Tippfeld von eins zu 140 Millionen ist es das nach der reinen Lehre wohl eher nicht. Aber der Spieler hat am Freitagabend 120 Millionen Euro damit gewonnen. Möge er mit dem Geld vernünftig umgehen.

Vor 25 Jahren endete die Schulzeit. Mit der Deutschlehrerin wurde das tiefenpsychologisch angehauchte Brettspiel „Therapy“ gespielt. „Triffst du Entscheidungen eher mit dem Herzen oder mit dem Verstand?“, wurde da gefragt, und die Lehrerin wurde schon ganz unruhig während der Bedenkzeit des Schülers: „Ja doch wohl hoffentlich mit dem Herzen“, war ihr Rat fürs Leben.