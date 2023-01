Die Vermögensfrage : Extra Geld vom Chef

Aktualisiert am

Steigende Preise lassen das Einkommen vieler Bundesbürger schnell dahinschmelzen. Da lohnt mitunter zu prüfen, ob einem nicht noch die eine oder andere Auszahlung zusteht. So haben rund 20 Millionen Arbeitnehmer, Beamte und Auszubildende Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen (VL). Das sind – je nach Branche und Arbeitgeber – bis zu 40 Euro im Monat. Doch gerade einmal ein Drittel der Anspruchsberechtigten macht davon laut einer Studie des Münchener Research Center for Financial Services Gebrauch.

Jedes Jahr verfallen demnach Ansprüche von rund 1,6 Milliarden Euro. Und auch wenn die Studie schon einige Jahre alt ist: Auch heute dürften viele Verbraucher auf die ihnen zustehende Extrazahlung ihres Arbeitgebers oft aus Unwissenheit oder mitunter auch Bequemlichkeit verzichten.