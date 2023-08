Nicht immer bleibt es in Beziehungen so friedlich. In Vermögensfragen schon gar nicht. Bild: Getty

Liebe kleine Millionäre! Darf ich Sie mal wieder zu meinem beliebten Kartenspiel einladen: Mein Pfandbrief, mein Haus, meine Superaktie? Neugierig? Dann besorgen Sie sich bitte Filzschreiber, Karteikarten und Taschenrechner. Wir werden die Preziosen auf kleinen Karten erfassen und jeden Vertrag mit dem Mars- oder Venussymbol kennzeichnen. So werden Sie auf dieser Schatzkarte im Handumdrehen erkennen, wem was in welcher Höhe gehört. Die meisten Leute finden solche „Bastelstunden“ zu Beginn amüsant und witzig, doch je länger die Kurse dauern, desto länger werden die Hälse, desto mehr Bange haben die Gesänge, und am Ende der Veranstaltungen, wenn die (ungleiche) Verteilung des Geldes nicht mehr zu übersehen ist, dann bricht es oftmals aus Frauen und nur selten aus Männern heraus: „Ich finde diese Verteilung ungerecht!“ Was soll man dazu sagen?

Volker Looman Freier Autor in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Sollte auch bei Ihnen der Wunsch bestehen, zu ähnlichen Erkenntnissen zu kommen, dann schauen Sie sich folgendes Beispiel an. Die Protagonisten sind ein Zahnarzt, 55, und eine Anwältin, 53, und ihre Kinder im Alter von 21, 19 und 17 Jahren. Das Quintett lebt in der Mitte dieser Republik im Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Der Vater arbeitet in eigener Praxis, die Mutter ist seit einiger Zeit (wieder) als Syndika in Teilzeit tätig, und der Nachwuchs ist auf dem Weg in die weite Welt. Die Frau bringt brutto 3000 Euro je Monat nach Hause, und der Mann hat 400.000 Euro pro Jahr zu versteuern.