Vermögensfrage : Kleine Taschengeldtipps für Eltern

Mit dem Herannahen der Sommerferien rückt für viele Familien auch das Thema Taschengeld auf die Agenda. Bald ist wieder ein Schuljahr herum, die Kinder sind älter geworden und haben vielleicht ein Zeugnis mit guten Noten in Aussicht. Beides führen sie gern als Grund dafür an, mehr Taschengeld zu fordern. Eltern lassen sich an der Stelle leicht überrumpeln, vor allem, wenn sie das Jahr über von Fleiß und Preis gepredigt haben. Besser, man geht mit etwas mehr intellektueller Vorbereitung in die Taschengeldverhandlung mit dem Nachwuchs.

Fachleute raten übrigens davon ab, die Höhe des Taschengeldes an das Verhalten der Kinder zu knüpfen, es also als Belohnung etwa für Fleiß in der Schule auszuschütten oder die Zahlung zu verringern, weil das Kind vereinbarte Pflichten vernachlässigt hat. Regelmäßig und in berechenbarer Höhe fließen soll das Taschengeld nämlich, damit Kinder lernen, mit einem vorgegebenen Budget zu haushalten. So verstanden, ist Taschengeld ein Teil der Finanzbildung. Auf diesem Gebiet gibt es viel zu lernen. Und dann ist da ja noch die Inflation.