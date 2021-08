Vermögensexperte im Interview : „Ein bisschen Gold ist nie verkehrt“

Aktualisiert am

Stefan Freytag vertrauen die Reichen und Superreichen dieses Landes ihr Vermögen an. Der Chef der Deutsche Oppenheim über Bitcoin, den optimalen Sparplan und einen Geheimtipp für Öko-Fans.

In den vergangenen zehn Jahren haben Kunden der Deutsche Oppenheim sehr viel stärker in Gold investiert als zuvor. Bild: Picture-Alliance

Herr Freytag, wie ist die Stimmung unter den Superreichen?

Generell ganz gut, weil unsere Kunden mit Sachwerten, also Aktien und Immobilien, unterwegs sind. Wer da die Nerven behalten hat und nicht gerade im Corona-Schock verkauft hat, hat eine wunderbare Entwicklung des Vermögens hinter sich. Anders als die Kleinsparer, die auf Sparbuch oder Versicherungen angewiesen sind und unter den Nullzinsen leiden.

Wer sich bei Ihnen als Kunde ­qualifizieren will, muss vorher schon Millionär sein, richtig?

Die klassische Vermögensverwaltung bieten wir ab fünf Millionen liquidem Vermögen an, für ein übergeordnetes Mandat als Family Office liegt die Hürde bei 30 bis 40 Millionen. In dem Segment muss man in den vergangenen Jahren schon große Fehler gemacht haben, um nicht ansprechende Erträge zu erwirtschaften. Wo es zwickt und zwackt, sind Kunden, die erst kürzlich zu großem liquiden Vermögen gekommen sind, etwa durch Unternehmensverkäufe, da drückt das Geld auf dem Konto.