Er verkaufe hier Träume, sagt Stephan Franzen und blickt hoch zum Schlossturm. Die Wolken dahinter formieren sich fließend neu, ab und zu blitzt die Sonne durch und rückt das Schloss in ein märchenhaftes Licht. Das Gebäude thront auf einem Hügel, unter ihm liegt Serrig, ein kleiner Ort im Landkreis Trier-Saarburg. Hinter ihm finden sich Weinreben, so weit man nur blicken kann.

Es ist ruhig hier, ein wenig magisch fast, tatsächlich ein Platz zum Träumen. Doch mitten in dieser Idylle seufzt Stephan Franzen. Seit vielen Monaten versucht der Makler, einen Käufer für das Schloss zu finden. Stets keimt die Hoffnung auf, wenn sein Handy klingelt und jemand am Schloss interessiert ist. Einen Arzt hatte er schon in der Telefonleitung, der in den Gemäuern eine Schönheitsklinik eröffnen wollte. Einen Pflegeheimbetreiber, der Senioren ein luxuriöses Rentnerleben bereiten wollte. Selbst Adelige hätten schon angerufen, um nach einem Zuhause zu suchen, das ihrem Titel angemessen ist.