Herr Puschmann, wann profitieren Verbraucher endlich von den gesunkenen Preisen für Gas und Strom an den internationalen Märkten?

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Es hat begonnen. An den Spotmärkten kostet Strom jetzt nur noch rund 149 Euro je Kilowattstunde – im September waren es zeitweise mehr als 500 Euro. Erdgas kostet rund 47 Euro je Megawattstunde – im vorigen Sommer waren es zeitweise 350 Euro. Inzwischen gibt es immer mehr Strom- und Gasanbieter, die niedrigere Einkaufspreise auch in Form günstigerer Neukundentarife an private Verbraucher weitergeben.

Welche Anbieter senken die Preise denn schon?

In der Regel sind das die konkurrierenden Anbieter in den Regionen. In der Grundversorgung, das sind meist Stadtwerke oder andere regionalen Versorger, haben wir im ersten Quartal dieses Jahres noch mehr als 800 Preiserhöhungen von Stromversorgern und mehr als 500 von Gasversorgern registriert. Die Versorger haben sich oftmals im vorigen Jahr teuer über längerfristige Verträge den Bezug von Gas und Strom gesichert. Diese höheren Kosten geben sie an die Verbraucher weiter. Andere Unternehmen mit einer anderen Einkaufspolitik, die sich kurzfristiger am Markt eindecken, senken jetzt die Preise.

Gibt es in dieser Hinsicht Unterschiede bei Strom und Gas?

Die Tendenz ist ähnlich. Die Preise an den Börsen und im Großhandel sind im vorigen Jahr stark angestiegen, inzwischen aber schon wieder deutlich gefallen. Beim Gas war die Entwicklung noch ausgeprägter als beim Strom. In beiden Fällen kommen Verbraucher jetzt nicht automatisch an die besonders günstigen Preise, sondern in aller Regel nur, wenn sie den Tarif bei ihrem Anbieter oder den Anbieter selbst wechseln. Die günstigen Tarife liegen deutlich unter dem staatlichen Strom- und Gaspreisdeckel. Beim Strom etwa liegt der Deckel bei 40 Cent je Kilowattstunde – man bekommt Strom als Verbraucher aber auch für 37 Cent.

Lohnt es sich für Verbraucher denn, jetzt den Anbieter zu wechseln?

Ja, das ist jetzt ein günstiger Zeitpunkt. Ende vorigen Jahres war das alles noch unsicherer. Ich selbst habe im Dezember den Gas-Tarif gewechselt und einen Vertrag über zwölf Monate abgeschlossen - dann sind die Gaspreise deutlich gefallen und ich wäre später billiger an einen Vertrag gekommen.

Wer sagt mir aber, dass ein Stromanbieter, der jetzt billig ist, nicht in einem halben Jahr der teuerste ist?

Um sich da abzusichern, kann man Verträge mit einer Preisgarantie abschließen. Es empfiehlt sich aus meiner Sicht, bei einem Vertrag mit einer Mindestlaufzeit von zwölf Monaten auch eine gleich lange Preisgarantie zu wählen.

Viele Leute haben Sorgen, dass sie an einen unseriösen Anbieter geraten, wenn sie ihr bekanntes Stadtwerk verlassen...

Niemand kann ausschließen, dass ein Versorger zahlungsunfähig wird. Aber selbst dann steht man nicht ohne Strom oder Gas da. Es ist in Deutschland genau geregelt, wie in einem solchen Fall beliefert wird. Grundsätzlich sind die etablierten Stadtwerke nicht automatisch besser als andere Anbieter. Auch manche Stadtwerke haben im letzten Jahr ihren überregionalen Kunden gekündigt.

Sind denn die Sorgen um eine Gasmangellage wirklich schon vorbei?

Ganz genau weiß das natürlich niemand. Das hängt auch davon ab, wie dieser Winter weiter verläuft und wie der nächste wird. Die große Unsicherheit, die es im vorigen Jahr gab und die auch für hohe Preise gesorgt hatte, sehe ich aber nicht mehr.

Nun gibt es aktuell aber den staatlichen Deckel für die Strom- und Gaspreise. Ist es da nicht rational, als Verbraucher zu sagen, ich bleibe bei meinem Versorger, den ich kenne, weil die Preisbremse ja ohnehin für niedrigere Preise sorgt? Warum soll ich da das Risiko eines Wechsels eingehen?

Nein, trotz der Strom- und Gaspreisbremse können viele Verbraucher immer noch sparen, wenn sie von ihren aktuellen Tarif in einen günstigeren wechseln. Wir haben ausgerechnet, dass ein durchschnittlicher Grundversorgungskunde, der in den günstigsten empfehlenswerten Tarif bei Verivox wechselt, trotz Preisbremse derzeit rund 607 Euro Energiekosten im Jahr spart – 336 Euro beim Gas und 271 Euro beim Strom.

Mehr zum Thema 1/

Würden Sie sagen, gesamtwirtschaftlich schadet die Preisbremse in einer solchen Situation sogar?

Ja. Der Steuerzahler muss unnötigerweise dafür aufkommen, dass Strom und Gas subventioniert werden – obwohl die Verbraucher auch einfach in einem billigeren Tarif wechseln könnten. Würden alle Kunden aus dem teuren Grundversorgungstarif in den günstigsten Tarif wechseln, summierten sich die Ersparnisse für den Staat auf rund 3,6 Milliarden Euro.

Was könnte man ändern?

Die Preisbremse war aus meiner Sicht wichtig, um wieder Stabilität und Planbarkeit für die Verbraucher zu bekommen. Aber jetzt wäre es besser, den Wettbewerb zu fördern. Man muss die Strom- und Gaspreisbremse nicht sofort abschaffen. Aber man sollte sie auslaufen lassen und das auch klar kommunizieren. Zudem sollte die Begrenzung der Neukundenboni für Tarife unter dem Preisdeckel wegfallen. Falls die Entwicklung anhält, sollte man die Bremse für Neukunden ab Jahresmitte aufheben.