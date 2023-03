Aktualisiert am

Daniel Puschmann, der Chef der Vergleichsplattform Verivox, spricht über stark fallende Preise für Erdgas und Strom an den Finanzmärkten, Auswirkungen endlich auch für Verbraucher – und Tipps zum Sparen.

Herr Puschmann, wann profitieren Verbraucher endlich von den gesunkenen Preisen für Gas und Strom an den internationalen Märkten?

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Es hat begonnen. An den Spotmärkten kostet Strom jetzt nur noch rund 149 Euro je Megawattstunde – im September waren es zeitweise mehr als 500 Euro. Erdgas kostet rund 47 Euro je Megawattstunde – im vorigen Sommer waren es zeitweise 350 Euro. Inzwischen gibt es immer mehr Strom- und Gasanbieter, die niedrigere Einkaufspreise auch in Form günstigerer Neukundentarife an private Verbraucher weitergeben.