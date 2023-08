Aktualisiert am

Im Nachlass des Entertainers befanden sich unter anderem ein Rittergut. Wann kann es verkauft werden und was passiert mit dem Wohnrecht für Carrells Ehefrau?

Er war ein Gigant der deutschen Fernsehunterhaltung. Ein charmanter Showmaster alter Schule, der mit seinem niederländisch-deutschen Schalk über Jahrzehnte Millionen Menschen vor die Bildschirme holte. Rudi Carrell plante jeden seiner Auftritte akribisch. Auch sein letzter Wille zeugt von Pragmatismus.

Als Rudolf Wijbrand Kesselaar, so der bürgerliche Name des niederländischen TV-Imports, am 7. Juli 2006 mit 71 Jahren stirbt, hinterlässt er die beiden Töchter Annemieke und Caroline Kesselaar aus erster Ehe, den Sohn Alexander Kesselaar aus zweiter Ehe sowie seine dritte Ehefrau Simone Felischak. Zwischen der damals 36 Jahre alten Ehefrau und den etwa zehn Jahre älteren Töchtern von Rudi Carrell wird eine Frage zur Erbabwicklung über die Medien ausgetragen, von der sich lernen lässt.