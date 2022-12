Hohe Risiken : Vorsicht, grauer Markt!

Jede Menge los: Gläubigerversammlung im Betrugsfall P&R Container in der Olympiahalle in München Bild: dpa

Die Farbe Grau kennt viele Schattierungen. Und so ist es auch mit dem grauen Kapitalmarkt. Nicht alles dort ist schlecht und böse. Aber er ist eben nicht Teil des weißen Kapitalmarktes mit Erlaubnis der Finanzaufsicht Bafin und fortlaufender Überwachung. Illegal ist der graue Kapitalmarkt nicht. Das ist nur der schwarze Kapitalmarkt, der trotz nötiger, aber fehlender Bafin-Zulassung betrieben wird.

Betrüblich für den Anleger ist, dass oft nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist, was am Kapitalmarkt weiß, was grau und was schwarz ist. Die Bafin weist als Erkennungszeichen für den grauen Kapitalmarkt auf einen trivialen Zusammenhang hin, den Anleger jedoch immer wieder vergessen: Wenn Anbieter mit über dem Marktniveau liegenden Zinsen werben und zugleich höchste Sicherheit versprechen, dann ist Vorsicht geboten. Der Zusammenhang zwischen Rendite und Risiko ist eine der unumstößlichen Gewissheiten der Kapitalmärkte. Es gibt nichts geschenkt. Hohe Rendite ist nur unter Inkaufnahme hoher Risiken möglich. Wer anderes behauptet, ist auf dubiosem Kundenfang.

Die Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) unternimmt nun einen neuen Vorstoß, dem ein Ende zu bereiten. Sie fordert ein Verbot des aktiven Vertriebs im grauen Kapitalmarkt. „Die Produkte des grauen Kapitalmarkts werden nicht aktiv nachgefragt von Verbrauchern“, sagt Dorothea Mohn, Leiterin Team Finanzmarkt beim VZBV. „Sie gelangen nur durch Werbung und aktiven Vertrieb in ihre Hände. Kein Profi und niemand mit Sachverstand kauft diese Produkte.“

Klassische Beispiele für den grauen Kapitalmarkt sind Anlagen in Windenergie, in Container und Immobilien. „Dem Anleger, der auf der Suche nach Sicherheit ist, wird der falsche Eindruck vermittelt, er investiere in Sachwerte“, beklagt Mohn. Die Kritik des VZBV wird am Mittwoch in Berlin auch mit einer Studie unterlegt, die Stefan Loipfinger, Fachmann für den grauen Kapitalmarkt und Betreiber des Finanzportals Investmentcheck.de, für den VZBV erstellt hat.

Anleger ohne Rechte

Auf 331 Seiten widmet er sich intensiv vor allem den zehn größten Anbietern und ihrem Geschäftsgebaren in den vergangenen Jahren. „Dem Anleger wird vorgegaukelt, er investiere in Container oder Immobilien und hätte quasi Zugriff auf diesen Sachwert“, sagt Loipfinger. „Doch in Wahrheit sind die Anleger meist Geldgeber ohne Rechte, Inhaber eines Finanzkonstrukts in Form von Nachrangdarlehen, deren Chancen auf einen Zins begrenzt sind.“

Loipfinger kritisiert, dass die Verwendung des eingeworbenen Geldes oft unkontrolliert bleibt, Leistungsbilanzen der Anbieter nur selten aktuell und aussagekräftig sind, Anbieter Container oder Immobilien bei eigenen Tochtergesellschaften kaufen, zu Konditionen, die nichts mit Marktpreisen zu tun haben, die Rechnungslegung intransparent ist, kaum Ad-hoc-Pflichten bestehen und Testate von Wirtschaftsprüfern unzulänglich sind. „Der Markt hat strukturelle Defizite, weitere Skandale sind vorprogrammiert, es werden enorme Verluste entstehen“, prophezeit er.

Bei den Insolvenzen im grauen Kapitalmarkt des Immobilienanbieter S&K 2013, des Windanlagenbetreibers Prokon 2014 und des Schiffscontainer-Unternehmens P&R 2018 verloren deutsche Privatanleger mehr als drei Milliarden Euro. Der Gesetzgeber hat jeweils mit Gesetzesänderungen zu reagieren versucht. „Dieses scheibchenweise Vorgehen hat sich als untauglich erwiesen“, sagt Verbraucherschützerin Mohn. „Wir sind nicht gegen Risiken für Anleger, werben zum Beispiel für die Geldanlage in Aktien, langfristig und breit gestreut, aber da gibt es auch einen funktionierenden Sekundärmarkt mit Preisbildung, Transparenz und Überwachung.“ Neben dem Verbot des aktiven Vertriebs von grauen Produkten fordert sie zudem eine funktionierende Prospekthaftung und eine Verlängerung der Verjährungsfrist auf mindestens 20 Jahre für Falschberatung.