Neue Gasheizungen werden bald verboten. Soll ich vorher noch schnell einen neuen Kessel anschaffen?

Das hängt sehr vom Einzelfall und von zahlreichen Unwägbarkeiten ab, die weit in die Zukunft reichen. Man kann aber zumindest versuchen, das Ganze ein wenig durchzukalkulieren. Wer nur auf die aktuellen Kosten schaut, könnte versucht sein, weiterhin auf die Gasheizung zu vertrauen. Der Einbau einer Wärmepumpe ist derzeit im Mittel rund drei- bis fünfmal so teuer wie der einer Gasheizung: Statt 10.000 Euro können also schnell 30.000 bis sogar 50.000 Euro fällig werden. Es gibt viele Fördermaßnahmen des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), die Bürger beantragen können, die zum Beispiel auf Wärmepumpen umrüsten. Das verringert den Abstand zur Gasheizung etwas, lässt ihn aber nicht völlig verschwinden.

In die Kalkulation müssen Heizungsbesitzer aber zwingend auch die Zukunft miteinbeziehen, worauf der Energieökonom Andreas Löschel von der Ruhr-Universität Bochum hinweist. Zwar kann niemand wissen, wie hoch der Gaspreis in zehn Jahren sein wird. Aber in Europa gibt es bereits heute einen Preis für CO 2 -Ausstoß, der den Gaspreis verteuert. Momentan findet dies noch auf einem moderaten Niveau statt, je Kilowattstunde Gas müssen Verbraucher dafür derzeit weniger als einen Cent zahlen. Allerdings soll der CO 2 -Preis über die nächsten Jahre deutlich steigen: Um die Klimaziele der Europäischen Union zu erreichen, halten Experten bis 2030 sogar eine Erhöhung auf das Siebenfache für möglich. Das wären dann schon sieben Cent CO 2 -Kosten pro Kilowattstunde Gas. Dazurechnen müsste man noch Netzentgelte und die Kosten für Gasförderung und Import, um auf den eigentlichen Gaspreis zu kommen. Auf längere Sicht kann der Betrieb einer Gasheizung also deutlich teurer werden.

Wie viel Zeit habe ich noch?

Uneingeschränkt sind neue Gasheizungen noch bis zum 31. Dezember 2023 zulässig. Das Bundeswirtschaftsministerium teilt auf Anfrage der F.A.S. mit, dass als Stichtag aber nicht etwa der Tag der Bestellung der neuen Gasheizung gelte, sondern der Tag des Einbaus. Ab dem 1. Januar 2024 sind generell nur noch neue Heizungen erlaubt, die sich zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betreiben lassen. Dazu zählt vor allem die Wärmepumpe. Trotzdem sind alte Öl- und Gasheizungen ab 2024 nicht grundsätzlich verboten, die Deutschen dürfen sie weiter nutzen. Alles andere wäre auch schwierig in einem Land, in dem bislang fast jeder zweite Haushalt mit Erdgas heizt. Geht eine alte Gasheizung ab 2024 kaputt, darf sie repariert und weiterbetrieben werden. Wenn sie nicht mehr zu reparieren ist (die Branche nennt das „Havarie“), kann auch zunächst wieder eine Öl- oder Gasheizung eingebaut werden – zum Beispiel, wenn Wärmepumpen kurzfristig nicht lieferbar sind. Innerhalb einer Frist von spätestens drei Jahren müssen Heizungsbesitzer dann aber ökologisch nachrüsten auf ein Modell, das die 65-Prozent-Vorgabe einhält. Das kann beispielsweise funktionieren, indem man die Gasheizung mit einer Wärmepumpe ergänzt.

Bekomme ich noch rechtzeitig einen Handwerker?

Ja, aber man muss sich sputen. Der Zentralverband Sanitär Heizung Klima geht im Durchschnitt von rund 16 Wochen aus. So lange dauere es in etwa, bis die Betriebe den derzeitigen Auftragsbestand abgearbeitet hätten. Das wäre jetzt ungefähr Anfang August. Im Notfall kommen die Handwerker in der Regel natürlich sofort. Je nach Region können die Wartezeiten für einen normalen Einbau selbstverständlich unterschiedlich sein. Der Zentralverband empfiehlt zur Suche nach geeigneten Handwerkern sein Portal wasserwaermeluft.de/handwerkersuche, wo sich nach Eingabe der Postleitzahl gewissermaßen vor der eigenen Haustüre suchen lässt. Allerdings weisen die Fachleute darauf hin, dass nicht allein die hohe Nachfrage nach Handwerkern Wartezeiten verursache. Für manche Heizsysteme bestünden derzeit ebenfalls längere Lieferzeiten. Auch der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie bestätigt: Insbesondere die Nachfrage nach Öl- oder Gasheizungen sei in den ersten Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahr kräftig gestiegen.