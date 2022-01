Venedig 1630 : Pandemiebekämpfung mit Helikoptergeld

Aktualisiert am

Als die Zentralbanken der Welt nach der Finanzkrise die Geldschleusen öffneten, wurde das als „beispiellos“ oder „noch nie da gewesen“ bezeichnet. Als sie dann in der Pandemie noch einen Zahn zulegten, waren die Reaktionen ähnlich. Gern zitiert wird in diesem Zusammenhang auch der Ökonom Milton Friedman, der einst das Gedankenexperiment des „Helikoptergelds“ entwarf, bei dem die Zentralbank sinnbildlich einfach Geld aus dem Hubschrauber regnen lässt, was aktuell allzu real erscheint.

Martin Hock Redakteur in der Wirtschaft.

Trotz aller Diskussion um das sogenannte Helikoptergeld ist der Begriff in der öffentlichen Diskussion nur unscharf umrissen – vor allem der Unterschied zu der nun schon seit Jahren betriebenen quantitativen Lockerung der Geldpolitik, bei der im Grunde einfach nur Geld gedruckt wird, wodurch dann die Bilanzsumme der Zentralbank und damit auch die Zentralbankgeldmenge oder monetäre Basis wächst. Von Helikoptergeld spricht man dagegen nach einer neueren ökonomischen Definition dann, wenn Zahlungen des Staates an die Bürger von der Zentralbank so finanziert werden, dass die Kapitaldecke der Notenbank schrumpft und sich die Zentralbankgeldmenge längerfristig nicht verändert.