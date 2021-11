Aktualisiert am

Veganz geht an die Börse : Räucherlaxs für Investoren

Im Veganz-Supermarkt in Berlin: Jan Bredack, 49, gründete das ­Unternehmen 2011. Bild: Andreas Pein

Mit Veganz will das erste vegane Unternehmen in Deutschland an die Börse. Ein Gespräch mit Gründer Jan Bredack über seinen eigenen Veganismus, Hipster-Hochburgen und die Pläne für die Zukunft.