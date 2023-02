Aktualisiert am

„Aktien sind am Ende immer eine Wette“

Aktienrente : „Aktien sind am Ende immer eine Wette“

Der Sozialverband VdK lehnt die Aktienrente ab. Bundesfinanzminister Christian Lindner soll sich lieber ein Beispiel an Österreich nehmen, fordert VdK-Präsidentin Bentele.

Der Sozialverband VdK lehnt die Aktienrente im Rahmen der gesetzlichen Rentenversicherung ab. Misstrauen Sie der Aktienanlage?

Markus Frühauf Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Wir vertrauen vor allem weiterhin der gesetzlichen Rentenversicherung. Dafür gibt es mehrere Gründe. Die gesetzliche Rentenversicherung ist solide finanziert, und sie ist besser vorhersehbar als die Aktienrente. Da in die Rentenversicherung viele Menschen einzahlen, ist ihre Stabilität garantiert. Zweifelsfrei gibt es Spielraum, sie weiter zu verbessern. Nur eignet sich dazu nicht die Aktienrente. Wichtiger wäre es, die Basis der Beitragszahler auszuweiten.

In Schweden und anderen skandinavischen Ländern legt der Staat für die Altersvorsorge schon seit Langem am Aktienmarkt an und hat damit gute Erfahrungen gemacht. Warum kann das schwedische Modell kein Vorbild für eine Reform hierzulande sein?