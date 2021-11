Absicherung der Arbeitskraft : Die vage Berufsunfähigkeits-Police

Es kann zermürbend sein, vor Gericht mit einem Versicherer darüber zu streiten, ob er eine Berufsunfähigkeit (BU) anerkennt. Vor allem, wenn ihr Grund eine psychische Erkrankung ist. In einer solchen Situation fragen die Unternehmen sehr genau nach Unterlagen, beauftragen Gutachter und zeigen sich spitzfindig. Gleichzeitig empfehlen Verbraucherschützer, unabhängige Makler und Anwälte diese Police ohne Einschränkung.

Philipp Krohn Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Menschen und Wirtschaft“. Folgen Ich folge



Aus Sicht des Branchenfachmanns Claus-Dieter Gorr liegt eine wichtige Ursache für solche Rechtsstreitigkeiten in der Vielzahl an unbestimmten Rechtsbegriffen in den Verträgen. Für Kunden seien sie nicht zu verstehen, den Versicherern eröffneten sie die Möglichkeit, Zahlungen hinauszuzögern oder Vergleiche zu erstreiten. „Ich will, dass Versicherungsnehmer auf Augenhöhe gehoben werden“, sagt der Anbieter der PremiumCircle-Vergleichssoftware für BU und für die private Krankenversicherung.