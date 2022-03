Russisches Öl : Die Schiffe fahren jetzt andersherum

Mit viel Aufmerksamkeit ist am Ölmarkt zuletzt eine Nachricht aus New York aufgenommen worden: Im Hafen der Acht-Millionen-Metropole sind zwei gewaltige Öltanker aufgebrochen. Sie haben zusammen mehr als 700.000 Barrel Dieselkraftstoff an Bord – das ist ungefähr so viel wie zwei Millionen Mal das Auto volltanken. Diese Menge an Sprit soll nun nach Europa gebracht werden. Das Ungewöhnliche dabei: Normalerweise beliefert Europa die amerikanische Wolkenkratzerstadt mit Dieselkraftstoff. Jetzt haben sich die Tanker genau in die entgegengesetzte Richtung aufgemacht. „Der von Russland geführte Krieg in der Ukraine hat zu einer Umkehr der Handelsströme geführt“, kommentiert Carsten Fritsch, Ölfachmann der Commerzbank. Das zeigt: Nichts ist normal im Augenblick am Weltmarkt für Öl und Ölprodukte.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft.

Es geht um viel. Während hierzulande Benzin und Heizöl seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine teuer sind wie nie, wird umgekehrt Russland sein Öl nur noch mit einem Abschlag auf den Preis los. Und der wird größer und größer. Öl soll dabei, anders als Gas, offenbar weiterhin in Dollar gekauft werden können. Die russische Ölsorte Urals, der wichtigste Öl-Export des Landes, wurde am Mittwoch nun schon mit einem Abschlag von 27 Dollar je Barrel gegenüber dem Preis der Nordseesorte Brent gehandelt. Das ist noch mal deutlich mehr als zu Beginn des Kriegs.