Knappe Präsidentschaftswahl : Hohe Kurswetten auf Technologie-Werte

An der Nasdaq steigen die Futures. Bild: Reuters

Das zunehmend engere Rennen um die amerikanische Präsidentschaft beflügelt die Aussichten für die großen börsennotierten Internetunternehmen. Der Future auf den Technologiewerte-Index Nasdaq 100 legte infolge der veröffentlichten Teilwahlergebnisse deutlich um mehr als 3,5 Prozent zu.

Tech-Konzerne dürften von einer zweiten Amtszeit Donald Trumps eher profitieren, sagte Andrew Brenner vom Finanzhaus NatAlliance Securities. Unter einem Präsidenten Joe Biden dürften sie sich deutlich schlechter entwickeln, unter anderem, weil die Demokraten die Branche in Anhörungen kritisiert hatten und weil höhere Unternehmenssteuern die Firmen belasten dürften. Zudem gehen Fachleute davon aus, dass weniger neue Regulierung droht, wenn das Weiße Haus und der Kongress in unterschiedlicher Hand sind, also keine Partei „durchregieren“ kann.

„Es mag ein bisschen früh sein, um es zu sagen, aber es wird deutlich, dass Trump Präsident bleibt“, sagte Naeem Aslam, leitenden Analyst des Brokerhauses Avatrade. „Was die Märkte angeht, so ist klar, dass die Händler damit glücklich sind, weil sie wissen, dass Trump ein weiteres massives Konjunkturpaket und noch mehr Deregulierung mitbringt.“

Lange Hängepartie befürchtet

Vor der Abstimmung hatten sich viele Börsianer auf einen Erdrutschsieg des Demokraten Joe Biden eingestellt, von dem sie sich zusätzliche Hilfen für die Wirtschaft erhofft hatten. Die Stimmung änderte sich allerdings, nachdem deutlich wurde, dass Trump wichtige Schlüsselstaaten wie Florida wohl für sich gewinnen konnte. Händler gaben nun an, dass eine zweite Amtszeit Trumps die politische Unsicherheit reduzieren könnte. „Ich denke, dass die Chancen eines klaren demokratischen Siegs von Minute zu Minute schwinden“, sagte Matt Sherwood, Chefstratege beim Finanzdienstleister Perpetual. „Das reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass in den ersten Tagen unter einem Präsidenten Biden ein Konjunkturpaket aufgelegt wird.“

Nachwahl-Befragungen zufolge liegen Donald Trump und Joe Biden in wichtigenBundesstaaten Kopf an Kopf. Die Entscheidung wird Fachleuten zufolge die Auszählung der zahlreichen Briefwahl-Stimmen bringen, die aber erst am Wahltag begonnen hat. Einige Analysten befürchten zudem Anfechtungsklagen.

Vieles ist noch unklar, erklärte Volkswirt Thomas Gitzel von der Liechtensteiner VP Bank. Wer den Fokus zu sehr auf die nationalen Umfragen in den vergangenen Wochen gerichtet habe, werde enttäuscht. Ein Durchmarsch des Demokraten Joe Biden bleibe aus. Das Rennen sei offen.

Den Finanzmärkten dürfte laut Gitzel zunächst ein wenig die Orientierung fehlen, allerdings dürften sich sich dennoch an den guten Vorgaben der Vortage orientieren. „Kommt es aber zu einer längeren Hängepartie oder einem knappen Sieg von Joe Biden mit Anfechtungsklagen der Republikaner wird man darüber wenig erfreut sein.“ Die gute Stimmung könnte jederzeit kippen.

Die Börsen in Festlandchina legten zuletzt zu, allerdings eher moderat. In Japan ging es für den Nikkei 225 deutlicher nach oben, allerdings war dort am Vortag nicht gehandelt worden und der Index holte auch die Vortagesgewinne anderer Börsen erst einmal auf.