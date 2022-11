Aktualisiert am

Teuerung auf dem Rückzug : Inflationsrate in den USA fällt auf 7,7 Prozent

Der vierte Rückgang in Folge nährt Hoffnungen, dass der Gipfel der Preissteigerungsrate erreicht ist. Ein Währungshüter aber warnt.

Der hohe Inflationsdruck in den USA geht deutlicher als erwartet zurück. Die Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen fiel im Oktober auf 7,7 Prozent von 8,2 Prozent im September, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte.

Von Reuters befragte Experten hatten mit 8,0 Prozent gerechnet. Es ist bereits der vierte Rückgang in Folge und nährt Hoffnungen, dass der Gipfel der Inflationsentwicklung überwunden sein dürfte.

Dennoch liegt die Teuerungsrate immer noch fast vier Mal so hoch wie von der Notenbank Fed angestrebt. Die Federal Reserve treibt den Leitzins seit Monaten in ungewöhnlich großen Schritten nach oben, um die Inflation in Schach zu halten. Zuletzt erhöhte sie ihn abermals um einen Dreiviertel-Prozentpunkt.

Er liegt damit aktuell in einer Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent. Die Fed will nachlegen, signalisierte aber, dass sie womöglich bald etwas Tempo bei den Straffungsschritten herausnehmen möchte. Der US-Währungshüter Neel Kashkari nannte es jedoch „komplett verfrüht“, bereits über einen geldpolitischen Wendepunkt zu sprechen.